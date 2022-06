La Ville d'Amos se dit mitigée concernant l'appel d'offres du gouvernement de François Legault en services de garde.

À terme, entre 168 et 225 nouvelles places seront octroyées en Abitibi-Témiscamingue d'ici 2025. Par contre, la MRC d'Abitibi est le seul endroit sur le territoire à ne pas en recevoir.

Il faut cependant prendre en considération qu'Amos s'est vu accorder lors de la dernière annonce il y a quelques semaines 80 nouvelles places et un agrandissement de 15 places.



Malgré tout, les besoins se chiffrent à 170 places dans la MRC d'Abitibi. Une analyse régionale est même favorable à la construction de 80 places additionnelles.

«Ce qui est déplorable, c'est la façon d'analyser le nombre de places dont on a besoin. J'aurais aimé que le gouvernement nous permette de déposer au nom de nos plus petits milieux et avoir une garderie supplémentaire à Amos, un autre 80 comme on avait demandé. Là, on n'a pas déposé parce que c'était une fin de non-recevoir. J'ai fait des démarches et des démarches, mais il ne veut pas accepter qu'on regroupe les petites municipalités en un site, alors que ça a pourtant beaucoup de sens.», fait savoir le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.