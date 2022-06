Avec la période de vacances, seulement trois options se sont présentées au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) afin de planifier sa saison estivale.

La Santé publique régionale a décidé d'emprunter la voie qui fermera de nombreux services jusqu'en septembre, et ce, dans les cinq MRC régionales, faute de main-d'oeuvre.

La seconde solution qui s'offrait au CISSS régional était d'effectuer des regroupements, mais rapidement elle a été écartée de la planche à dessin.

L'organisation a refusé de consolider les équipes pour réunir des services de pédiatrie, par exemple, dans seulement deux hôpitaux de la région, obligeant la population à parcourir parfois une centaine de kilomètres afin de recevoir les soins requis.

«Le choix ultime, c'est de dire qu'on va transférer les usagers dans des hôpitaux à l'extérieur de la région, plutôt que de tenter de planifier et trouver des solutions. Ce n'est pas pour nous une orientation et le regroupement non plus. On a toujours fait le choix dans notre région d'avoir un étalement de nos services et de maintenir les services de proximité.», explique Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT.

Au final, la Santé publique a préféré prioriser les services critiques et essentiels tels que le maintien des urgences, les soins intensifs et les chirurgies.