Les Foreurs et les Huskies auront des visages bien différents lors de la prochaine saison.

Nos équipes de hockey junior de la région ont fait plusieurs changements dans les derniers jours.

Les Huskies font notamment l'acquisition de trois nouveaux joueurs de 20 ans, le maximum permis dans une équipe de la LHJMQ pour une saison.

L'attaquant Tristan Allard arrive de Gatineau, le défenseur Édouard Cournouyer de Rimouski et le gardien Thomas Couture de St-John.

Parmi les noms les plus connus qui quittent, on note Samuel Johnson, Jared Cosman, Alex Arsenault et Jordan Côté.

Chez les Foreurs, l'acquisition principale est celle du défenseur Nathan Drapeau, qui jouera sa saison 18 ans, et qui arrive de St-John en compensation d'une transaction précédente.

Le Rouynorandien Matis Ouellet est aussi acquis de Cap-Breton.

La veille, au repêchage européen, les Foreurs avaient choisi le centre slovaque de 17 ans Zigmund Zold.

«Zigmund est un grand centre naturel droitier. C'est un naturel, pas un ailier transformé, il joue et performe au centre. 6'3, droitier, c'est une position clé pour la totalité des équipes, c'est rare. C'est un late, donc il a un potentiel de développement encore grand. Il est responsable des deux côtés de la patinoire, c'est un gars avec des belles habiletés.»

- Pascal Daoust, dg des Foreurs

Les Huskies n'ont pas bougé au repêchage européen et iront de l'avant avec Daniil Bourosh et Jakub Hujer.