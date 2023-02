Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue revient d'une mission de recrutement en Afrique où plus de 150 d'étudiants potentiels ont été rencontrés.

En ayant plus d'élèves sur ses bancs d'école, l'établissement souhaite aider à enlever la pression qui pèse sur les entreprises, alors que l'Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une importante pénurie de personnel.

«On a été agréablement surpris de par la qualité des candidatures et leur niveau de motivation à vouloir s'inscrire dans un projet pour venir chercher des compétences et développer leur cursus au niveau technique. [C'est bon] si dans ces 156 étudiants, on en recrute 20 ou 30. Ils doivent passer au travers l'ensemble des démarches.»

- Steve Audet, coordonnateur des communications et de l'international au Cégep

Jamais un cégep n'a réalisé autant d'entrevues avec des élèves lors d'une mission de recrutement, se réjouit l'organisation.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est également très présent en France et en Belgique.