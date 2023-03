Le tourisme en Abitibi-Témiscamingue pourra poursuivre son développement.

Le gouvernement du Québec accorde une aide de plus de 3 M$ à ce secteur.

Le mandat revient à Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

L'organisation devra notamment travailler sur la promotion et la mise en marché, l'accueil et la signalisation touristique ainsi que le développement et la structuration de l'offre.

Une partie de l'enveloppe sera aussi utilisée pour soutenir et réaliser neuf projets, dont celui du Mont-Vidéo, à Barraute qui souhaite créer un centre de vélo de montagne.