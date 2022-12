Deux derniers matchs demeurent à disputer pour les Foreurs avant Noël.

Ça commence vendredi soir à l’aréna Agnico Eagle avec un affrontement entre le vert et or et les Voltigeurs de Drummondville.

Samedi, les Cataractes de Shawinigan seront en ville.

En principe, il s’agira des derniers moments à Val-d’Or pour le capitaine Justin Robidas.

L’attaquant de 19 ans serait transigé aux Remparts de Québec à l’ouverture de la période des échanges.