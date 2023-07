L'Abitibi-Témiscamingue sera fort bien représentée aux prochains championnats mondiaux de cyclisme.

L'événement se tient du 3 au 13 août, à Glasgow, en Écosse.

Sans grande surprise, la Rouynorandienne Olivia Baril sera sur place. Elle fera la course sur route et le contre-la-montre individuel chez les femmes élite.

Olivia est en pleine ascension et connaît de très bons moments depuis deux ans.

Chez les hommes, on pourra surveiller l'Amossois Charles-Étienne Chrétien.

S'ajoute à eux l'Amossois Jacob Roy, sélectionné chez les juniors en vélo de montagne cross-country olympique.

On surveillera aussi Matthew Ney et Ethan Powell chez les juniors sur route. Ils ont terminé 1 et 2 au classement général du Tour de l'Abitibi, il y a deux semaines.