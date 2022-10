Des communautés autochtones de l'Abitibi-Témiscamingue sont aux prises avec des suicides qui touchent particulièrement les jeunes.

Le Centre d'amitié autochtone déplore ces pertes de jeunes vies et rappelle, via sa page Facebook, que de l'aide existe.

À Kitcisakik, à une heure de Val-d'Or, il y aurait eu quatre cas en quelques mois.

Jimmy Papatie a lancé ce message en vidéo sur sa page personnelle :

«C'est sûr que ce n'est pas facile dans chacun d'entre nous transporte ses propres souffrances. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait trois tentatives de suicide. Quand on croit qu'il n'y a plus rien et qu'on voit tout noir. C'est ça qui fait mal présentement dans notre communauté. On a besoin de prières et de soutien.»