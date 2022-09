Le candidat caquiste dans Abitibi-Est, Pierre Dufour, se réjouit de l'embauche d'un coordonnateur pour le bureau de projet de la route 117.

Comme Énergie vous l'apprenait plus tôt cette semaine, une personne est embauchée et entrera en poste la semaine prochaine.

Pierre Dufour avait promis une meilleure route 117 aux dernières élections et il estime qu'il s'agit d'un pas majeur :

«On n'a jamais eu ça en région. On a toujours des gens sur le dossier, mais à tâtons. À moment, on travaillait sur un pont, un bout de route ou la voie de contournement de Rouyn-Noranda. Là, on va avoir quelqu'un d'attitrer à ça.»

Maintenant, le député sortant s'engage à pousser le dossier pour qu'il soit accepté au Plan québécois des infrastructures, ce qui lui permettra d'être dans les budgets :

«Un projet de société comme ça ne se réalise pas en une journée. Ça va prendre 10 ans. Je ne pense pas que ça va être moi qui va couper le ruban final, mais au moins, on aura mis quelque chose en place. Tant que ça ne sera pas inscrit au PQI, ce sera toujours difficile de sécuriser la 117. L'enjeu, il est monétaire.»

Aucune option n'est officielle ou écartée définitivement pour l'instant et ce sera le travail du coordonnateur et de son équipe de trouver la solution.

«Si on veut aller sur l'amélioration de la route actuelle, comme l'agrandir, comment on a de terrains à exproprier? Il faut le savoir pour le budget. Est-ce la meilleure solution? Sinon, on fait un autre type de route. Est-ce que c'est défini présentement? Non.»