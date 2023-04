Le procureur de la Couronne a terminé de présenter sa preuve au procès pour meurtre de Jonathan Maranda, à Val-d'Or.

L'homme de 42 ans est accusé d'avoir tué Nathan Wapachee, en 2020. Le corps de la victime avait été retrouvé dans un bac à ordure du centre-ville.

Le dernier témoin de la Couronne, un voisin de Jonathan Maranda, a raconté avoir reçu un appel de l'accusé, disant simplement «Bro, j'ai tué quelqu'un».

Le témoin a immédiatement raccroché.

Lundi, la Défense via Me Steve Hanafi fera savoir ce qu'elle entend faire.

Elle a l'option de présenter ou non une défense et si oui, elle peut ou non faire entendre Jonathan Maranda.

L'accusé affronte une grave charge de meurtre au premier degré.