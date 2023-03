À Val-d’Or, le procès pour meurtre de Jonathan Maranda a été marqué par un témoignage troublant mercredi.

L’homme de 42 ans est accusé d’avoir tué Nathan Wapachee en mai 2020 à Val-d’Or.

Coaccusé dans cette affaire, Jason Gagnon doit subir son procès plus tard cette année, mais il a d’abord témoigné à celui de Maranda.

Il a avancé que, lors du drame, il était très intoxiqué par l’alcool et les drogues et qu’il était en délire religieux, se croyant le fils de Dieu.

Gagnon a expliqué que Maranda et lui ont tué la victime en l’étranglant avec une extension attachée autour de son cou.

Ils tiraient à tour de rôle, se relayant quand ils étaient trop fatigués.

Gagnon a dit qu’il priait alors qu’il étranglait la victime qui refusait de mourir.

Ils l’auraient alors attaché à une chaise pour faciliter leur travail.

Après avoir constaté la mort de Nathan Wapachee, Jonathan Maranda aurait demandé à son complice de trouver un véhicule.

L’interrogatoire de Jason Gagnon est suivi d’un contre-interrogatoire par la Défense.

Le procès se fait en anglais (et via traducteur) devant un jury de maintenant 13 personnes et le juge de la Cour supérieure Guy de Blois.