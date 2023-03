Un premier témoin a été appelé à la barre au procès pour meurtre de Jonathan Maranda à Val-d'Or.

Ce témoin, un prépose à la collecte pour la MRC de la Vallée-de-l'Or, est celui qui a trouvé le corps sans vie de Nathan Wapachee, un matin de mai 2020.

C'est en faisant sa tournée et en récupérant un bac de déchets au centre-ville qu'il a fait la macabre découverte. Son collègue et lui ont appelé les policiers, qui ont immédiatement déclenché l'enquête.

Le procès doit se poursuivre pour plusieurs semaines avec de nombreux témoins.

Avant ce premier témoin, la Couronne a fait sa déclaration d'ouverture au jury. Me Claudia Carbonneau et Me Jérémie Chaput entendent prouver que Maranda, 42 ans, a tué sa victime avec l'aide d'un complice. En plus de témoins, la Poursuite compte se servir de caméras de surveillance pour établir sa preuve.

Me Carbonneau a indiqué au jury qu'il serait «en mesure de reconstruire le casse-tête ayant mené au meurtre».

Juste avant la prise de parole par la Couronne, le juge Guy de Blois a donné ses instructions préliminaires au jury.

Il a rappelé aux 14 personnes qu’elles sont les juges des faits vus et entendus en cour.

Ils doivent s’écouter entre eux pour se donner différentes perspectives et analyser toute la preuve avant de rendre une décision.

Le juge a aussi rappelé que l’accusé jouit, jusqu’à la fin du procès, de la présomption d’innocence.