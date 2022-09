Au jour 5 du procès au civil de Billy Taillefer et Hugues Duguay à Val-d'Or, l'enquêteur principal a été contre-interrogé par la Poursuite.

Michel Cossette était le responsable du dossier pour la police municipale lors de l'enquête entourant le meurtre de Sandra Gaudet, en 1990.

C'est par lui que passaient, en principe, toutes les décisions importantes. C'est lui qui a soumis un rapport au substitut du Procureur général, qui a ensuite décidé d'accuser Taillefer et Duguay de meurtre.

Les deux hommes ont été reconnus coupables et les procédures d'appels et de nouveaux procès se sont enchaînés jusqu'à leur acquittement, plus de 10 ans plus tard.

Ils poursuivent maintenant la Ville et le Procureur pour 80 millions de dollars.

Michel Cossette en était, en 1990, à sa troisième cause de meurtre comme enquêteur principal.

Questionné par Me Louis Belleau, il a indiqué avoir remis divers documents à la Courrone avant le procès, sans le faire à la Défense, mais que cette dernière n'en a jamais fait la demande.

Entre la disparition de l'adolescente et le procès, en 1990, il y a eu sept semaines d'enquête. 200 personnes ont été rencontrées et 150 déclarations écrites ont été produites.

La Défense n'a pratiquement eu accès à rien, alors que la Poursuite a eu libre accès aux documents, sans qu'un registre clair puisse démontrer combien d'éléments de preuve ont été consultés.

Selon Michel Cossette, à l'époque, c'était la façon de faire de la police.

Juste avant, l'interrogatoire principal s'est conclu, alors que Michel Cossette a juré ne jamais avoir retenu (gardé pour lui) d'information dans cette affaire.

Résumé du jour 1

Résumé du jour 2

Résumé du jour 3