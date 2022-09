Le passage de Michel Cossette au procès au civil d'Hugues Duguay et Billy Taillefer à Val-d'Or est terminé.

La Défense a annoncé que sa preuve était close pour l'enquêteur principal, qui a donc été interrogé et contre-interrogé pendant trois jours.

Au jour 7 du procès, c'est un enquêteur de la Sûreté du Québec qui a été appelé à la barre.

Michel Martin a raconté son implication dans l'enquête. Il a notamment relaté que les notes personnelles des enquêteurs demeuraient sous scellés dans les dossiers à cette époque et qu'elles n'étaient pas transmises aux différents avocats.

Duguay et Taillefer sont devant la Cour supérieure et demandent 80 millions de dollars à la Ville et au Procureur général pour des années passées en prison suivant le meurtre de Sandra Gaudet, à Val-d'Or, en 1990.

Selon leurs avocats, des preuves non divulguées au procès et même après auraient amené un verdict différent pour les deux hommes, qui ont passé plus de dix ans en prison.

