Billy Taillefer et Hugues Duguay ont terminé leur preuve au procès qu'ils intentent au civil contre la Ville de Val-d'Or et le Procureur général du Québec.

C'est ce qu'on annoncé leurs avocats, ce matin (mercredi), après le troisième et dernier témoin.

Les deux hommes demandent un total de 80 millions de dollars pour des années passées en prison en marge du meurtre de la Valdorienne Sandra Gaudet, en 1990.

D'après leurs avocats, des éléments preuves cachés par la police à l'époque les auraient disculpés.

Shirley Taillefer, la soeur de Billy, est venue raconter comment son frère a changé depuis l'arrestation de 1990.

Durant son témoignage, Shirley Taillefer a raconté que son jeune frère était un homme jovial jusqu'à ce moment et, malgré les hauts et les bas, il gardait espoir de voir son dossier judiciaire se terminer et pouvoir se bâtir une nouvelle vie.

C'est lorsqu'il est retourné en prison une deuxième fois, en 2001, que Taillefer aurait été brisé, selon sa soeur.

Elle soutient qu'il n'est plus le même depuis ce temps et «qu'on lui a enlevé sa vie».

C'est au tour du seul témoin de la Défense, l'ex-enquêteur Michel Cossette, de témoigner.

C'est lui qui a remis le rapport final pour le procès en 1990.