Au jour 6 du procès au civil de Billy Taillefer et Hugues Duguay à Val-d'Or, le contre-interrogatoire de l'enquêteur principal, Michel Cossette, s'est poursuivi.

C'est lui qui était responsable de l'enquête de 1990 entourant le meurtre de Sandra Gaudet qui a ultimement mené Taillefer et Duguay vers la prison.

Dans ses questions d'aujourd'hui, Me Louis Belleau a remis en doute certains choix faits par Michel Cossette lors de l'enquête.

Par exemple, plusieurs témoins ont identifié un véhicule bleu ou foncé le soir de la disparition de Sandra Gaudet, ce qui fait contraste avec le véhicule rouge de Laurent Taillefer. La thèse qu'un autre véhicule ait pu être impliqué n'a cependant pas été retenue.

Aussi, le témoignage d'un chauffeur de taxi a été longuement questionné.

Ce dernier avait affirmé aux policiers avoir vu un gros véhicule brun pâle dans le secteur de la disparition, avec trois personnes à bord, dont une adolescente faisant un signe de main.

Le chauffeur avait dit n'avoir reconnu Sandra Gaudet que quelques jours plus tard, dans des articles de journaux.

Son témoignage a été pris en note par les policiers, mais n'a jamais été transmis aux avocats par Michel Cossette puisqu'il le jugeait invraisemblable.

Pressé de question, ce dernier a juré au juge du procès qu'il avait toujours dit la vérité devant la cour.

Il a été aussi largement question du trajet qu'aurait fait Sandra Gaudet ce soir-là après sa soirée de gardiennage et des endroits qu'elle aurait pu visiter.

Le procès se poursuit pour encore plusieurs jours.

Taillefer et Duguay poursuivent la Ville de Val-d'Or (police municipale à l'époque) et le Procureur général du Québec pour 45 et 35 millions de dollars pour leurs années passées en prison dans l'histoire du meurtre de Sandra Gaudet.

