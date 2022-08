Le gouvernement québécois n'a pas perdu de temps pour acquiescer à la demande de la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, de nominer un administrateur d'État dans le dossier de la qualité de l'air.

L'heureuse élue pour ce poste est Hélène Proteau, annonce le ministère de l'Environnement. Sa mission sera de coordonner l'action gouvernementale dans le dossier de la Fonderie Horne.

Les projecteurs sont braqués sur l'entreprise Glencore, puisque son usine ne respecte pas la norme québécoise d'émanation d'arsenic fixée à trois nanogrammes. Elle émet plutôt dans l'air de Rouyn-Noranda 33 fois cette norme provinciale.

Hélène Proteau devra aussi entretenir des liens et assurer les suivis avec la Ville de Rouyn-Noranda et les autres organisations impliquées.

Elle était jusqu'à présent directrice générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord au Secteur des évaluations et des autorisations gouvernementales du ministère de l'Environnement.