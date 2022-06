La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) réclame plus de transparence dans le dossier de la qualité de l'air et des émissions d'arsenic. Les membres sont très préoccupés par la situation.

En 2019, le Dr Horacio Arruda, alors directeur national de la Santé publique, a retiré des données d'un rapport qui démontraient que les cas de cancer du poumon sont plus fréquents à Rouyn-Noranda qu'ailleurs en province. Les données établissaient aussi un lien entre les cas de cancer et les émissions d'arsenic de la Fonderie Horne.

Toutefois, le Dr Arruda a martelé que son intention n'a jamais été de cacher des informations à la population et que les données de cette annexe retirée étaient tout de même accessibles au public.

Les membres se disent inquiets des impacts négatifs de ce dossier sur la vitalité économique du territoire. Ils estiment que toute mauvaise presse n'aide en rien la capacité à attirer de nouveaux Rouynorandiens dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Jean-Claude Loranger est le président Ex-Officio de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Il n'achète pas les explications du Dr Arruda.

«On trouve ça maladroit. Je m'excuse, mais tu es le directeur de la Santé publique. Il aurait été mieux de donner l'annexe et dire que ça mérite une investigation plus précise, donc mener une étude. Aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Ils sont informés. Tôt ou tard, l'information sort. Cacher l'information enlève toute crédibilité à la Santé publique et au Dr Arruda dans le dossier.», mentionne Jean-Claude Loranger.

Autre rebondissement dans ce dossier, alors que La Presse a rapporté lundi que la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue ne confirme pas la version du Dr Horacio Arruda.

S'il est vrai que l'ancien directeur national de la Santé publique n'a pas voulu cacher l'information aux citoyens de Rouyn-Noranda, selon ses dires, la décision de retirer l'annexe du rapport ne semble pas avoir été prise d'un commun accord avec la Santé publique régionale comme indiqué par le Dr Arruda.

Il a demandé de retirer l’annexe 6 du rapport, insiste la Santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, selon ce qu'on peut lire dans La Presse.