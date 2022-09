L'Abitibi-Témiscamingue sera bien représentée au championnat du monde de sauvetage, en Italie.

Les membres du club Dam'eauclès se préparent depuis des mois pour l'événement Rescue 2022, à Riccione, où ils porteront les couleurs du Canada.

C'est entre le 26 septembre et le 2 octobre, mais ils sont déjà sur place pour un camp précompétition.

Marc-Antoine Bernier, Kevin Williamson, James Williamson et Charles Girouard (maintenant déménagé à Montréal), sont de l'équipe.

Les deux premiers sont dans la catégorie 15-18 ans et les deux autres sont chez les 19 ans et plus.