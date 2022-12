Les Foreurs ont comblé un retard de 4-1 mercredi soir pour gagner 5-4 en fusillade contre la puissante équipe de Sherbrooke.

Alexandre Doucet a amassé deux buts et une passe, alors que ses coéquipiers de trio, Justin Robidas (0-2) et Louis Robin (1-1) en récoltaient chacun deux.

D'ailleurs, arrivé chez le vert et or depuis peu, Louis Robin (six points en quatre parties) file le parfait bonheur :

«C'est sûr que ce sont des excellents joueurs (Robidas et Doucet). Je les voit en pratique chaque jour et j'apprends. Je me sens prêt, jusqu'à maintenant ça marche bien, mais ça peut encore mieux aller.»

Le Valdorien Frédéric Potvin a reçu la troisième étoile :

«Je suis très content de mon match. J'ai élevé mon jeu d'un cran aujourd'hui, surtout défensivement. Quand tu joues comme ça, souvent, ça paye, et j'ai eu une assistance comme récompense. Je dois miser là-dessus et continuer.»

Devant la cage valdorienne, Adam Rouleau signe un troisième gain de suite, poussant la séquence glorieuse des Foreurs à quatre.

Val-d'Or va recevoir Québec vendredi.