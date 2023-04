Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, promet qu'il aidera le Théâtre du Rift.

L'important lieu de culture de Ville-Marie a été endommagé par un incendie dimanche.

Le total des dégâts reste à définir, mais on sait que la salle de projection, le restaurant et les logements ont été durement touchés.

Heureusement, les sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge et pour les autres dégâts, en principe, l'assureur fera sa part.

Daniel Bernard explique que Québec sera là au besoin:

«Le gouvernement n'a pas à intervenir à ce moment-ci. Quand on aura les dommages globaux réels, s'il y a besoin d'une aide gouvernementale, on sera là pour repartir et remettre l'installation aux normes.»