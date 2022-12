Le gouvernement du Québec repousse à 2023 le renouvellement de la prochaine attestation d'assainissement de la Fonderie Horne.

L'usine rouynorandienne est sous la sellette en raison d'émissions polluantes dans l'air ambiant de la Ville.

Le nouveau permis devait au préalable être livré avant la fin de la présente année par le ministère de l'Environnement, suite au processus de consultations publiques qui s'est soldé en octobre.

Le gouvernement préfère cependant retarder le tout de quelques semaines, plutôt que rendre une décision lors de la période des Fêtes.

Dans un communiqué, le gouvernement du Québec fait savoir que «le contenu du compte rendu de la consultation revêt une grande importance et alimente la réflexion en cours.»

«En raison de l'ampleur de la tâche et des importants enjeux de cette autorisation pour la communauté de Rouyn-Noranda, le Ministère prendra le temps nécessaire pour finaliser son analyse. La population sera donc informée en temps opportun, après la période des Fêtes, de la décision gouvernementale», précise-t-on.

Compte rendu

Par ailleurs, c'est mardi que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a rendu public le compte rendu de la consultation sur le projet de renouvellement de l'autorisation ministérielle de la Fonderie Horne, tenue du 6 septembre au 20 octobre dernier.

Par la même occasion, la totalité des mémoires déposés sont également rendus publics.

Le gouvernement du Québec précise que plus de 175 mémoires ont été transmis par des citoyens et des organismes pour faire part de leur analyse de la situation et de leurs recommandations face aux différents enjeux de ce dossier.

De plus, près de 1 800 citoyens ont pris le temps de remplir le formulaire en ligne pour transmettre leur opinion.

«Le compte rendu résume l'ensemble des propos recueillis en ligne, ceux exprimés lors des deux séances de consultation tenues à Rouyn-Noranda et ceux formulés dans le cadre d'un processus de consultation des communautés algonquines de la région, de même que les propos présentés dans les mémoires reçus», précise-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.