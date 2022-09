Québec solidaire veut faire un pas de plus en Abitibi-Témiscamingue.

En 2018, le parti politique provincial a fait élire Émilise Lessard-Therrien dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Quatre ans plus tard et avec des sondages prometteurs, le parti passe en région dès la première semaine de la campagne.

La co-porte-parole, Manon Massé, est là pour deux jours :

«Nous, on fait le travail qu'on a à faire. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sont importants pour nous. Émilise nous a sensibilisés aux particularités d'ici. Québec solidaire est plus prêt que jamais, on a une belle équipe à présenter, diversifiée et solide.»

Dans Abitibi-Est, Benjamin Gingras tente de ravir le comté au caquiste Pierre Dufour :

«C'est un vrai plaisir de recevoir Manon Massé. Ça montre l'intérêt du parti. On sent un vent de renouveau sur l'Abitibi-Témiscamingue. On a plus de membres, plus de militants et plus de financement. On est prêt pour la plus grosse campagne en Abitibi-Est de Québec solidaire.»