La petite pente de ski de Val-d'Or est à la croisée des chemins.

La Ville organise une consultation publique sur son avenir.

Il y a une version papier et une version en ligne.

L'endroit compte trois pistes pour skieurs et planchistes débutants, une remontée mécanique et un chalet d'accueil. Il est possible d'y louer de l'équipement.

«Les gens peuvent nous donner des idées de ce qu'on pourrait faire. C'est quand même peu utilisé, parce que c'est l'hiver seulement et que, comme c'est de la neige naturelle, on a juste une quarantaine de journées de disponible. On veut voir si on peut en faire une utilisation quatre saisons.»

- Lysiane Morin, conseillère du quartier

La pente de ski est située sur la rue Lefebvre. Elle est en activité depuis 40 ans. Il y a une patinoire extérieure juste à côté pour attirer plus de sportifs.

Pour participer au sondage, cliquez ici.