Les Foreurs sont prêts pour le début de saison.

Ça se fait sur la route en fin de semaine, à Boisbriand ce soir (vendredi) et à Drummondville demain.

Tout le monde devrait être à son poste, quoique le cas du capitaine Justin Robidas est incertain, lui qui est toujours chez les professionnels dans l'organisation des Hurricanes de la Caroline.

L'entraîneur-chef des Foreurs, Maxime Desruisseaux :

«On veut une équipe qui travaille fort et qui est sur la rondelle. On a un groupe acharné, dédié et on veut que les partisans soient fiers de leur équipe. Notre noyau, il est capable d'aller là.»

En Justin Robidas et Alexandre Doucet, le vert et or compte sur deux des meilleurs pointeurs de toute la ligue l'an passé.

En défensive, Kale McCallum est de retour, après avoir terminé la dernière campagne au troisième rang de tous les défenseurs du circuit.