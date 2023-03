L'Abitibi-Témiscamingue amorce une reconfiguration de son tourisme.

Plutôt que de développer en portant attention aux différentes activités, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, conjointement avec le Centre mondial d'excellence, a directement interrogé les acteurs des cinq MRC pour connaître leurs besoins.

Au total, 25 projets vont en découler, dont la moitié est déjà en cours de réalisation.

«Plutôt que dans notre développement traditionnel on arrive avec des axes stratégiques en disant aux territoires, il faut faire ça, on s'assoit par territoires, vu que le tourisme aujourd'hui doit être hétéroclite et pas la même chose partout. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos spécificités? À quoi rêvez-vous? Nous, on va s'adapter aux besoins des territoires pour bien les accompagner et les supporter dans leur développement», explique Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.

Ce n'est pas la première fois que le Centre mondial d'excellence et Tourisme Abitibi-Témiscamingue s'associent.

En 2011, le Centre mondial a émis une centaine de recommandations pour que le tourisme passe au prochain niveau localement. Depuis ce temps, les choses ont évolué en Abitibi-Témiscamingue.

«Quand le Centre mondial est arrivé avec nous, on était au sous-sol. On est maintenant au troisième étage. Aujourd'hui, si on regarde toutes les statistiques du Québec et des régions touristiques, nous ne sommes plus les derniers sur les 22. Nous sommes peut-être les 12e. On continue à monter, se réjouit Randa Napky.