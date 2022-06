La solidaire Émilise Lessard-Therrien fulmine devant le projet de loi déposé par le gouvernement Legault portant sur les redevances sur l'eau.

Dans la documentation, il n'est à aucun endroit indiqué que les redevances vont augmenter, critique la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Elle compare ce projet de loi à une coquille vide, écrit à la va-vite par un gouvernement qui n'a pas le courage politique de vraiment réformer les redevances sur l'eau.

«Pas d'augmentation des redevances, rien non plus sur la quantité d'eau prélevée. Ça va rester secret, au bénéfice des grandes multinationales comme Pepsi et les autres gros embouteilleurs. Se comparer avec l'Ontario, c'est le sport préféré du gouvernement de la Coalition avenir Québec. On ne comprend pas pourquoi il ne prend pas exemple sur l'Ontario qui prélève quand même trois fois plus de redevances.», exprime la députée Lessard-Therrien.

Ce dossier se retrouvera inévitablement au coeur de discussions lors de la campagne électorale. La session parlementaire prend fin ce vendredi. Ainsi, le projet de loi ne sera pas adopté.

En 2018, Québec solidaire parlait d'augmenter les redevances sur l'eau à 1,25$ du mètre cube. Aujourd'hui, en 2022, ce montant, s'il venait à changer, ne pourrait être que rehaussé si Québec solidaire venait à être élu, assure Émilise Lessard-Therrien.

Voyez le récapitulatif de Simon Bourassa et l'analyse de Dominic Vallières au bulletin Noovo Le Fil 17: