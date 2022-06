Pierre Dufour estime que son gouvernement fait la bonne chose avec son projet de loi sur l'eau.

La Coalition Avenir Québec a déposé un projet qui ne sera pas adopté... au moins pour l'instant.

Comme la session parlementaire prend fin, le projet meurt au feuilleton, mais serait ramené à l'ordre du jour d'une CAQ réélue.

Dans le projet, on apprend que la CAQ veut hausser les redevances pour ceux qui captent l'eau, sans toutefois avancer de montant.

Le ministre régional, Pierre Dufour :

«L'objectif, c'est de se doter d'un mécanisme triennal de décision pour encadrer les redevances. La loi va donner un mécanisme et six mois après, on va avoir une première révision et possiblement les montants.»

L'Abitibi-Témiscamingue compte un joueur majeur dans le domaine de l'eau en Eska et Pierre Dufour soutient que la compagnie sera entendue si elle le souhaite :

«C'est important que dans le processus, des gens comme Eska ou d'autres acteurs puissent, quand le projet sera appelé en commission, venir donner leurs commentaires.»

Actuellement au Québec et depuis 2011, le secteur industriel paie des redevances de 70$ par million de litres utilisés. En Ontario, c'est sept fois plus.