Deux nouveautés sont proposées par le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, à l'aube de la rentrée 2022-2023.

D'abord, des discussions sont entamées pour que l'école secondaire la Cité étudiante Polyno puisse offrir des projets de concentration sportif.

Aussi, dans une volonté de développement des apprentissages des élèves, l'organisation a jugé bon de s'appuyer sur la recherche scientifique.

«Plutôt que mettre en place des choses en pensant que c'est beau et le fun, mais que finalement au bout de ligne, ça a très peu de résultats sur la réussite des élèves, on veut faire les bons choix. On veut s'orienter sur ce qui a été démontré comme probant. Il existe de la recherche en éducation. Par exemple, l'enseignement explicite, c'est démontré. C'est un outil qui est extrêmement efficace dans la classe pour permettre aux élèves de mieux réussir.», détaille la directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout.

L'établissement est également en mesure de rassurer les parents; l'ensemble du personnel enseignant est en place pour la rentrée.

«Les particularités de recrutement sont les mêmes partout. On a effectivement vu que pour nous aussi ça a été plus complexe. Il y a des disciplines pour lesquelles c'est plus difficile de recruter. On met quand même des moyens en place depuis plusieurs années pour être proactif, donc c'est payant pour nous. Ça nous a permis quand même de réussir à combler tous nos postes. Mardi soir, on avait comblé l'ensemble de nos postes réguliers, nos postes à temps partiel et nos remplacements.», ajoute Isabelle Godbout.

La rentrée scolaire au Lac-Abitibi est prévue le mardi 30 août.