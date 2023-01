Les Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue ont connu une bonne fin de semaine en basketball.

Nos représentants ont gagné leurs deux matchs, ce qui consolide la deuxième position au classement de la section B1.

Les résultats sont moins bons chez les Astrelles, qui perdent deux fois et passent sous la barre des .500.

Au volleyball féminin, les Astrelles terminent la fin de semaine avec un rendement de 2-2.

Les équipes de hockey masculin et de soccer féminin ont perdu leurs deux matchs.

En piscine, Reily Provost et Tyler Blais ont poursuivi sur leur lancée des derniers mois lors de la compétition #4 de la conférence Sud-Ouest.

Provost a raflé la première place au 100m quatre nages et au 50m dos. Dans le premier cas, elle a devancé une autre athlète d'ici, Félicia Sass, qui termine deuxième.

Blais est monté trois fois sur la plus haute marche du podium, au 50m papillon, au 100m quatre nages et au quatre fois 50m libre, en équipe avec Jésaël Breton, Liam Blatter et Malek Larouche.