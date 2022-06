La Ville de Rouyn-Noranda éprouve des difficultés à octroyer des contrats d'importances ces temps-ci. Depuis un mois, faute de soumissionnaires, différents appels d'offres ont dû être annulés.

La réalisation des plans et devis du futur centre aquatique est retardée, puisque Rouyn-Noranda n'a pas été en mesure d'octroyer un contrat à une firme d'ingénierie.



C'est la deuxième fois en quelques semaines seulement que les élus sont contraints d'annuler un appel d'offres dans ce projet.



Au début mai, l'appel d'offres visant à effectuer les plans de conception et de construction du centre aquatique a aussi été annulé.

«Rapidement, on a annulé l'offre pour en faire une nouvelle. Elle est déjà lancée. On demeure confiant. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Au niveau de l'ingénierie, il y a beaucoup de travail. Les contrats sont nombreux et le personnel est restreint. Peut-être que tout ça est en cause. On ne voyait pas ça souvent avant.», estime Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda.

La mairesse croit toujours que les échéanciers seront respectés. Diane Dallaire parle d'une livraison du centre aquatique au début de l'année 2025.