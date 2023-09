Les députés fédéraux sont de retour au travail à Ottawa.

Ça inclut la députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, et son collègue d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire.

Les deux bloquistes étaient, avec les autres élus, en caucus présessionnel la semaine passée.

Leurs priorités sont la transition écologique, une immigration responsable et le coût de la vie.

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis de supprimer la TPS sur les coûts de construction dans le but de stimuler les nouveaux projets de construction de logements locatifs.

Ils ont aussi convoqué les dirigeants des plus grandes chaînes d'épicerie du pays à Ottawa pour trouver un moyen d'atténuer l'inflation alimentaire.

Sébastien Lemire estime qu'il était temps que les libéraux donnent signe de vie.

«Si c'est ça qui va donner le ton à la session parlementaire, moi je dis enfin. Depuis deux ans, c'est un gouvernement qui n'a à peu près rien fait et qui a laissé les choses aller.»

Sébastien Lemire croit que tout le monde devra donner un coup de main à Dame nature. «Je pense que le plus gros défi qui nous attend collectivement, c'est la lutte adaptation aux changements climatiques. On l'a vécu ici avec les feux de forêt en région et la sécheresse en Abitibi-Ouest. On est mieux protégé qu'ailleurs dans le monde, mais en même temps, ça va prendre des compensations», dit-il.