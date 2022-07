La dernière saison de Samuel Richard dans le circuit Courteau avec les Huskies de Rouyn-Noranda n'est pas passée inaperçue, loin de là.

Le gardien de 21 ans est invité à prendre part au camp des Canucks de Vancouver, dans la Ligue nationale de hockey. À moins d'impressionner l'organisation des Canucks, il se rapportera la saison prochaine aux Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick.

En deux campagnes et demie à Rouyn-Noranda, derrière une équipe en reconstruction, Richard a remporté 41 victoires et subi la défaite à 39 reprises, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2.80 et un taux d'efficacité de .916%.

Le natif de Sainte-Catherine était l'un des trois finalistes au trophée du meilleur gardien de la Ligue canadienne de hockey (LCH) cette année.