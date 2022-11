Le conseil de ville de Rivière-Héva est très satisfait des efforts du ministère des Transports cet été.

La courbe Brière est devenue un chemin municipal et un morceau de la route 117 a été construit.

Elle est beaucoup plus sécuritaire.

«On est bien heureux du dénouement. Les utilisateurs sont très satisfaits. On a un bon kilomètre de zone de dépassement, c'est très fluide. Il y a moins de risque et c'est plus facile d'y aller.»

- Chantal Thibault, mairesse de Rivière-Héva