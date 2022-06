Rivière-Héva vit une grosse année 2022.

Le conseil de ville est composé d'une nouvelle mairesse et de cinq nouveaux conseillers sur six.

Il a donc fallu s'entendre sur la liste de choses à faire et le cheval de bataille est de maintenir une bonne qualité pour le chemin du Lac Mourier.

La mairesse, Chantal Thibault :

«On est en pourparlers avec le ministère des Transports pour pas que la route devienne du gravier. On veut la réfection du chemin, c'est super important. L'asphalte actuel est magané, mais on peut trouver une solution pour la refaire. Il y a du monde pas mal là et du monde de l'extérieur qui vont au camping l'été. On ne lâche pas, c'est sur le dessus de la pile.»

Rivière-Héva compte 1 575 habitants.