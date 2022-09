Noovo Info a appris qu'une personne a finalement été choisie pour piloter le bureau de projet de la route 117.

L'annonce officielle doit être faite dans les prochains jours.



Il s'agit d'une annonce majeure pour assurer la fluidité et la sécurité des très nombreux utilisateurs du principal axe routier de l'Abitibi-Témiscamingue.

C'est une promesse faite en avril 2021, qui a tardé, mais qui se concrétise en pleine élection provinciale.

Jusqu'ici, une équipe basée à Trois-Rivières qui gérait le bureau.

Des options sont déjà sur la table pour améliorer la route 117, dont des nouvelles voies de dépassement et des bandes rugueuses centrales.

Le ministre régional sortant, Pierre Dufour, a indiqué lors de l'annonce d'il y a 17 mois qu'il faudrait 10 à 15 ans avant d'avoir le portrait final d'une route 117 remodelée.

La 117 a beaucoup changé à travers les décennies. Il y a plus de conducteurs, plus de camions lourds et beaucoup plus d'entrées résidentielles le long du parcours qu'il y a 30 ans.