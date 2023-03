On en sait maintenant un peu plus sur les travaux qui seront menés par le Bureau de projet de sécurisation de la route 117.

En septembre, Pierre Therrien a été nommé comme premier coordonnateur du Bureau.

Il vient de procéder à ses premières embauches.

Un ingénieur va s'occuper de la gérance de projet et une technicienne est aussi en poste. Un expert en sécurité va se joindre à l'équipe bientôt.

Par ailleurs, le tracé officiel qui sera sous la responsabilité du Bureau est dévoilé.

«On a défini le corridor, qui part de l'ouest d'Arntfield jusqu'à Louvicourt. On parle de 170km à couvrir et on le divise par segments. On fera une analyse globale pour identifier les zones accidentogènes et problématiques et on va prioriser», précise Pierre Therrien.

À lire également :

Val-d'Or, un problème?

Déjà, on sait que le secteur autour de Val-d'Or est un problème. Le ministère doit refaire le carrefour giratoire à la jonction des routes 111 et 117 cet été, ce qui ne nuira pas.

Pierre Therrien admet que des efforts particuliers sont à mettre dans la Vallée-de-l'Or.

«Je regarde autour de Val-d'Or, spécialement le secteur Val-d'Or-Dubuisson, on sait que c'est problématique. C'est là où il y a plus de trafic. Honnêtement, c'est un point qu'on va prioriser», affirme-t-il.

Par ailleurs, le coordonnateur promet que le Bureau sera sans faille au niveau des communications. Il promet que les municipalités et la population seront tenues au courant des divers projets en plus d'être impliquées dans certaines décisions.

Le Bureau de projet a été créé en 2021 et répondait à une promesse électorale du caquiste Pierre Dufour.