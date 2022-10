La Ville de Rouyn-Noranda a finalement tranché. Les élus municipaux vont de l'avant avec la démolition de l'aérogare temporaire.

Un contrat de 123 000$ est octroyé à l'entreprise rouynorandienne Construction Normand Martel. L'avenir de l'aérogare temporaire a fait les manchettes le mois dernier.

La compagnie d'aviation Propair était en pourparlers depuis deux ans avec le conseil municipal afin de se porter acquéreur du bâtiment pour y développer une école d'aviation.

La volonté de la Ville, de son côté, était de le démolir pour y construire au même endroit un hangar multiservice. Une enveloppe de 15 M$ a déjà été accordée par Développement économique Canada pour la construction d'un hangar.

«Suivant les travaux de démolition, par la suite on va devoir faire des travaux au niveau de la décontamination des sols. C'est un octroi de gré à gré à E/G - Environnement et Gestion de Projets pour la planification et coordination des travaux de réhabilitation des sols, principalement des services professionnels, au montant de 24 144$». - Hélène Piuze, directrice générale adjointe

Propair croyait que le hangar multiservice pouvait être construit du côté ouest de la piste, comme prévu initialement. Ainsi, les deux projets majeurs auraient pu se réaliser.

Plus d'une dizaine de membres de la communauté d'affaires, dont le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), David Lecours, appuyait la démarche de Propair.