Un nouveau Comité logement voit le jour à Rouyn-Noranda.

C'est un projet qui était dans les cartons de la Ville et qui a été fait en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda.

Son mandat sera entre autres d'identifier les besoins en logement sur le territoire ainsi que les principaux enjeux et défis à l'accès et au développement de logement et de faire un inventaire à jour et une vigie des programmes gouvernementaux.

Ce projet ne découle toutefois pas du déménagement de 200 familles à proximité de la Fonderie Horne, assurent les élus.

«On ne parle pas ici d'un besoin suite à la relocalisation des maisons de la zone tampon. On parle vraiment d'aller répondre à un besoin en logement de base. On vit une crise du logement à Rouyn-Noranda depuis plusieurs années. Ce comité-là vient en partie répondre à cette question-là. Il y a des activités qui ont commencé avec le Comité logement», lance la mairesse suppléante à la Ville de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsey-Houle.

Il sera composé de nombreux membres provenant de différentes organisations, dont l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda, la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue et l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Le comité inclura également un représentant de propriétaires et/ou de promoteurs privés à Rouyn-Noranda.