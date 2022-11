La Ville de Rouyn-Noranda compte dépenser 137 M$ d'ici 2025. Le conseil municipal a déposé et adopté son programme triennal d'immobilisation (PTI) pour les trois prochaines années.

Les élus prévoient des investissements majeurs en voirie (47,7 M$), dans la réfection du réseau d'aqueducs (32,3 M$) et pour des projets de développement (29,3 M$).

De plus petites sommes devraient aussi être réservées pour l'aéroport (786 650$), l'usine de filtration (1,6 M$) et pour les infrastructures loisirs et sportives (3,8 M$).

Les projets sont retenus en fonction des besoins actuels certes, mais aussi futurs.

«Ce plan est conditionnel au renouvellement des subventions du Ministère des Affaires municipales pour les projets de voirie et réfection des infrastructures d’aqueducs. Nous prévoyons aussi plusieurs projets de développement pour augmenter le nombre de terrains disponibles pour les constructions résidentielles, de haute densité, commerciales et industrielles. Nous sommes très confiants de réaliser notre programme. Nous travaillerons avec les différents paliers des gouvernements pour confirmer les aides financières.»

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Des 137 M$, 77M$ proviendraient de l'emprunt et 44 M$ des subventions. Le dépôt du PTI est la première étape vers l'adoption du prochain budget le 19 décembre.