Rouyn-Noranda va en appel d'offres pour son prochain contrat de service de transport en commun.

Il y a donc possibilités de nouveaux trajets et de nouvelles disponibilités.

C'est issu de consultations citoyennes tenues en 2021, quand la population a exprimé ses besoins.

«On savait qu'on avait du travail à faire pour les parcours et les horaires. Là, ça va permettre d'être plus rapide et plus ciblé. On veut sortir un peu du milieu urbain et aller vers Granada et Évain», explique la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

Il faudra aussi bonifier les passages au centre-ville et dans le quartier étudiant.

La Ville a également demandé quatre minibus plutôt que deux grands autobus, pour des raisons d'efficacité.

Il y a fort à parier que la gratuité en vigueur depuis mai va demeurer, puisque l'achalandage est bon.

D'ailleurs, la mairesse Dallaire lance cette invitation aux citoyens:

«Ce qu'on souhaite, c'est de diminuer l'utilisation de l'auto en solo. On invite les gens à faire l'expérience de l'autobus. Encore beaucoup de gens ne connaissent pas ça.»

L'appel d'offres se termine le 17 août et la mise en service se ferait, au plus tard en juin 2024.