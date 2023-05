La Ville de Rouyn-Noranda veut placer les enfants de son territoire au coeur des décisions politiques.

Elle dépose un dossier de candidature à Espace MUNI pour obtenir la reconnaissance Municipalité amie des enfants.

C'est une recommandation du comité de la famille et des aînés de la Ville.

En recevant la certification, Rouyn-Noranda devrait informer, consulter, écouter et respecter les enfants entre 0 et 17 ans dans les décisions et les projets qui les concernent.

Au Québec, plus de 50% des enfants demeurent dans une municipalité reconnue comme amie des enfants.

Le réseau des Municipalités amies des enfants compte entre autres 85 municipalités, 2 MRC et 8 arrondissements de la métropole.