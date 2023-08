Rouyn-Noranda continue de travailler au recrutement de pompiers sur son vaste territoire.

Dans son rapport annuel, le Directeur sécurité incendie, Stéphane Royer, a donné le détail des effectifs en poste.

La brigade compte 122 pompiers dans ses dix casernes, mais 75% des pompiers sont dans les installations de Noranda et d'Évain.

Ça en laisse passablement moins pour Beaudry (6), Montbeillard (3), Bellecombe (3), McWatters (7), Cadillac (3), Mont-Brun (2) et Cléricy (6).

Les efforts seront mis en ce sens, promet Stéphane Royer:

«Chaque année, on vise de 14 à 18 pompiers pour assurer la relève. On va recruter principalement dans les quartiers, il y a des plans de communication qui vont se faire. Pour diminuer le délai de réponse, ça prend des gens présents sur le territoire pour répondre plus rapidement aux interventions.»