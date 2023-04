Le Villemarien Sacha Guimond est champion de hockey en France.

Il vient de rafler la finale de la Ligue Magnus.

Avec ses Dragons de Rouen, il a vaincu les Brûleurs de Loups de Grenoble en six matchs, pour qui joue l'ancien des Huskies Brent Aubin.

Après une saison du tonnerre, Guimond a été encore meilleur en série. En 16 matchs, il a récolté 13 points (5-8) et un différentiel de +8.

«C'est exceptionnel, la manière qu'on l'a fait. On tirait de l'arrière 2-0, on en a gagné quatre en ligne et on a fini ça à la maison. Je n'ai jamais vu un aréna aussi bruyant que ça. Ce sont des souvenirs qui vont rester gravés à vie.»