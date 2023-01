Des travailleurs de l'Abitibi-Témiscamingue sont prêts à bien des sacrifices pour aider des citoyens qu'ils ne connaissent pas.

Certains travailleurs d'Hydro-Québec provenants de la région ont levé la main pour aller prêter main-forte ailleurs en province, alors que la tempête d'il y a quelques jours a causé plusieurs importantes pannes de courant.

Dans plusieurs cas, il fallait déblayer la neige et couper des arbres pour avoir accès aux boîtes électriques et rebrancher le courant.

Ces travailleurs ont donc sacrifié un Noël en famille pour aller travailler, loin de leur domicile.

Parmi eux, on retrouve l'Amossois Aragon Bertrand Michetti. Il est parti avec des collègues de l'Abitibi-Témiscamingue le 24 décembre au matin pour Maniwaki, puis au Mont-Tremblant.

«On connaît le rôle qu'on a et dans des moments comme ça, on regarde les pannes et on se sent un peu responsable du rétablissement pour tout le monde. Nous, le 25 au matin, les cadeaux c'était de remettre le courant et plusieurs aimaient mieux ça que d'avoir des cadeaux en dessous de l'arbre.» - Aragon Bertrand Michetti

Selon Aragon Bertrand Michetti, son travail donne un feeling incroyable.

«Quand on arrive avec les nacelles, le monde vient nous voir. On s'est fait offrir du café. Après quatre jours sans courant, ils ne nous attendent pas avec la brique et le fanal. Ils le savent, quand on est là, la panne va se régler», a-t-il dit.

Le Rouynorandien François Raymond fait partie des travailleurs d'Hydro-Québec appelés en renfort.

Pour lui aussi, le sacrifice en vaut la peine.

«Je suis à ma place ici. Tous ceux qui choisissent ce métier-là, c'est un peu pour l'autre côté de la médaille. On aime ce qu'on fait, mais ce que ça apporte aussi. C'est un petit côté super héros, il y en a qui nous voient comme ça et nos familles aussi», a-t-il confié.