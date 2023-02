Le bloquiste Sébastien Lemire poursuit le travail amorcé portant sur les minéraux critiques et stratégiques, un dossier qu'il qualifie de prioritaire pour le Québec et l'Abitibi-Témiscamingue.

Le député d'Abitibi-Témiscamingue, lors d'une mission à Washington dans la dernière semaine, a abordé le sujet lors d'importantes rencontres avec des élus et organismes politiques.

Le souhait de Sébastien Lemire est de positionner le cuivre et le lithium de la région et il estime qu'il y a dès maintenant une occasion à saisir en raison du contexte géopolitique.

Si les États-Unis ne font pas affaire avec le Canada, ils devront procéder à des échanges commerciaux avec la Chine, pays qui amène bien souvent son lot d'inquiétudes, mais qui a tout de même la mainmise sur 80% de la production de lithium sur la planète.

Avant que le marché se stabilise, le bloquiste remarque que l'Abitibi-Témiscamingue a entre cinq à dix ans pour devenir un acteur important dans le monde de la transition énergétique.

C'est la deuxième fois que Sébastien Lemire était en déplacement à Washington. Sa première mission dans la capitale américaine remonte à décembre 2021.

Dans un deuxième temps, l'Abitibi-Témiscamingue peut se réjouir de l'adoption en deuxième lecture d'un projet de loi bloquiste portant sur la protection de la gestion de l'offre. Il vise à protéger 38% des producteurs agricoles de la région lors de futurs accords commerciaux internationaux.

«C'est de s'assurer qu'il n'y ait plus jamais de brèches dans la gestion de l'offre pour les producteurs d'oeufs, de lait et de volailles. Vraiment, c'est une grande nouvelle pour l'Abitibi-Témiscamingue où le nombre de producteurs est plus limité qu'ailleurs avec des fermes aussi à taille humaine comme on dit dans le milieu. On maintient une qualité de service et des emplois en région.»

- Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue

Il reste toutefois différentes étapes à franchir avant que ce projet de loi soit officiellement adopté par Ottawa.