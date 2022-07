Après bien des efforts et de l'attente et juste à temps pour l'été, Senneterre inaugure ses jeux d'eau.

C'est un incontournable de nos jours pour une ville de l'ampleur de Senneterre.

Situé dans le parc Optimiste, il contient les modules et un bloc sanitaire.

Le pro-maire de Senneterre, René Paquin, explique que l'endroit est déjà très prisé :

«Le parc Optimiste est tellement achalandé par les jeunes et les familles, c'est un bonbon en temps de canicule. On a des gens qui arrêtent même ici, des visiteurs, on voit des jeunes familles qui s'installent dans le parc pour un arrêt, c'est incontournable.»

C'est un projet de plus de 200 000$.