Senneterre serait l'endroit idéal pour la construction d'un centre de transbordement ferroviaire dans la MRC de la Vallée-de-l'Or.

C'est ce qu'indique une étude de marché réalisée par une firme indépendante. Senneterre se démarque notamment par sa position géographique et de la présence de la gare du CN sur son territoire.

Les éventuelles mines de lithium vont assurément alimenter ce futur centre de transbordement. Les avantages d'un tel centre seraient économiques, mais aussi environnementaux en réduisant le nombre de camions sur les routes et la longueur de leur trajet.

Le coût de construction d'un centre de transbordement est évalué entre 10 et 15 M$ et s'il devait voir le jour, le gouvernement devrait assurément s'impliquer. La MRC agit comme créateur de levier, mais ne va pas gérer d'éventuels appels d’offres

«Il reste beaucoup de travail à faire, mais la base, c'était de voir s'il y avait une rentabilité. C'était l'élément principal qu'on devait avoir pour avoir un levier pour les entrepreneurs qui souhaitaient développer un site de transbordement. Ce n'est pas la MRC qui va le développer. On doutait qu'il y avait une opportunité, mais entre douter et avoir des données plus probantes, il fallait avoir un scénario, une étude plus approfondie. C'est ce qu'on est allé chercher», indique Martin Ferron, préfet de la MRCVO.

Un secteur de la Ville de Val-d'Or a aussi été considéré dans cette étude. L'étude se fie aussi au fait qu'à des distances de plus de 500 kilomètres, le rail devient rentable.

Des gens d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont assisté au dévoilement de l'étude de marché.