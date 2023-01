Le Bécard de Senneterre fait son entrée dans la GMHL.

Fondé en 2019, le Bécard va donc rejoindre une ligue de hockey sur glace qui compte déjà sur plus de 25 équipes, dont celles de Ville-Marie et de Témiscaming.

Cédric Chantal et Jordan Bisson gèrent le club.

L'aréna local, le Centre sportif André-Dubé, compte 600 places.

«Il nous manque cruellement une activité sportive à Senneterre. Vu les succès de l'équipe en 2019-2020, on va avoir un beau bassin de partisans.»

- Cédric Chantal

Jordan Bisson explique ce que l'organisation cherche présentement :

«On cherche des joueurs entre 16 et 21 ans, peu importe la provenance. On offre la pension. On cherche aussi un entraîneur pour développer les joueurs, un mentor pour les jeunes.»

Les billets de saison sont en vente en ligne et au Ultramar local.