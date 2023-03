Senneterre adopte un nouveau plan d'action portant sur les personnes âgées.

Valide jusqu'en 2026, il contient divers objectifs pour adapter leur milieu de vie. La documentation vise à favoriser la vitalité ainsi que la mobilité et le transport actif des aînés.

Le souhait de la Ville est aussi de leur offrir un environnement sécuritaire et une offre de service de loisirs adaptée, tout en sensibilisant les acteurs du milieu à considérer leurs besoins dans leurs projets d'aménagement. Senneterre veut bien évidemment qu'ils demeurent dans leur communauté le plus longtemps possible.

«C'est quand même beaucoup de consultations. Quel est le portrait des aînés? Combien habitent chez eux et en résidence? Quels sont les besoins? Quelles sont les offres de services? On pense souvent tout connaître, mais des fois, on apprend des choses. C'est beaucoup ça qui a pris un certain temps à bâtir», fait valoir la mairesse de la municipalité, Nathalie-Ann Pelchat.

Depuis 2021, Senneterre travaille pour devenir une Municipalité amie des Aînés (MADA). La démarche est financée par la Ville et par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille.